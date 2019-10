Praha bude jednat o snížení věkové hranice řidičů autobusů MHD

Vedení Prahy bude jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona o silniční dopravě, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD z 21 na 19 let. Důvodem je nedostatečný počet řidičů. ČTK to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Pražskému dopravnímu podniku (DPP) chybí dlouhodobě asi deset procent řidičů. Celkem má podnik zhruba 11.000 zaměstnanců, z nichž jsou přes čtyři tisícovky řidičů. Podle Scheinherra se úpravou zabývá i ministerstvo dopravy.

Řidičů je nejen nedostatek, ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. V minulosti proto podnik začal zájemce lákat mimo jiné na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy nebo pět týdnů dovolené. Podle generálního ředitele DPP Petra Witowského rušení linek nehrozí. S nedostatkem řidičů se potýkají i společnosti provozující příměstské linky. Dopravní podnik je největší městskou firmou. V Praze provozuje metro, tramvaje, autobusy a lanovku. Na jeho chod dává město ročně přes 13 miliard korun.