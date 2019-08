Praha 6 zakryla sochu sovětského maršála Koněva

Radnice Prahy 6 zakryla sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Nechala kolem ní postavit lešení a pokryla ji plachtou. Důvodem je snaha ochránit pomník před vandaly, řekl ČTK mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Plachtu zatím neznámý pachatel okolo 13:00 z lešení strhl. Radnice ji chce vrátit na místo. Pomník je předmětem sporu s Ruskou federací, šestá městská část navrhuje, aby byl přesunut na zahradu ruského velvyslanectví v Praze. Pomník byl v minulosti několikrát poškozen, naposledy byl polit minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. "Není to ale tzv. deadline, do kterého bude jasno. Ozvali se nám již dva zájemci, kteří by ji chtěli do svých muzeí. Uvidíme, jak se diskuse vyvine," řekl Šrámek. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. Podle Šrámka zatím ambasáda radnici vyjádření k nabídce neposlala. Ruský zastupitelský úřad je od sochy vzdálen vzdušnou čarou jen asi 1,3 kilometru. Koněvova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.