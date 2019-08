Praha 6 začala zakrývat sochu maršála Ivana Koněva

Radnice Prahy 6 se rozhodla zakrýt sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Na místě buduje lešení a sochu nechá zakrýt plachtou. Zdůvodnila to snahou ochránit pomník před vandaly. ČTK to řekl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Na rozhodnutí upozornila Česká televize. Pomník je předmětem sporu s Ruskou federací, šestá městská část navrhuje, aby byl přesunut na zahradu ruského velvyslanectví v Praze. Socha byla v minulosti několikrát poškozena, naposledy byla polita minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví následně ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku.