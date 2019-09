Praha 3 nesouhlasí s výstavbou domů podle návrhu Jiřičné

Radnice Prahy 3 nesouhlasí se změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu Centra Nového Žižkova podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Má stát na místě bývalého areálu Telecomu v Olšanské ulici. Praze 3 vadí velikost plánovaných domů a také bude mít podle zastupitelů negativní dopad na dopravu. Domy až pro tisícovku obyvatel plánuje stavět společnost Central Group. Nejnižší z věží má mít kolem 80 metrů, prostřední zhruba 90 metrů a nejvyšší nepřesahuje 100 metrů. Radnici vadí právě výška budov. Podle ní by byl ideální vznik klasické blokové zástavby se šesti podlažími a maximální výškou některých částí bloků do sedmého osmého patra. Stávající budova Telecomu (Cetinu) měří 96 metrů.

Matitel developera Dušan Kunovský už dříve řekl, že výška budov je v Praze vždy velkým tématem. "Ale kde jinde by měly vznikat vyšší stavby než na místě, kde už dnes stojí výšková telekomunikační budova a kde jsou na dominantní stavbu všichni v Praze už zvyklí," uvedl Kunovský. Vhodnost výškové zástavby v tomto místě podle něj prokázala i mezinárodní architektonická soutěž, ve které se většina návrhů pohybovala kolem stovky metrů, často až do 130 metrů. Rozhodnutí Prahy 3 ale neznamená, že územní plán nebude změněn. O změně totiž rozhodují zastupitelé hlavního města a vyjádření radnice je jedním ze stanovisek.