Prachatická učitelka strávila ve tmě 49 dní, chce si změnit život

Zatímco většina lidí si vyzkouší pobyt ve tmě maximálně na týden, prachatická učitelka Marcela Haspeklová si tuto dobu výrazně prodloužila. Ve tmě vydržela 49 dnů. Sedm týdnů tak dobrovolně zůstala v naprosté izolaci od lidí i vnějších vjemů. V Česku zatím nenašla nikoho, kdo by tak dlouhou dobu ve tmě vydržel. Když se vrátila do běžného života, uvědomila si, že jej chce radikálně změnit. Pobyt ve tmě jí ukázal i jiné možnosti, řekla ČTK. Zrovna 49denní doba ve tmě není náhodná, sedmitýdenní pobyt doporučují buddhističtí mnichové. Podle nich během této doby člověk pozná sám sebe a naučí se být jen sám se sebou. Hodně času ve tmě Haspeklová trávila i psaním. Papír si složila do tvaru harmoniky, čímž si vytvořila řádky. Na ně pak skládala verše, které ji napadaly. "A většina z nich pak byla na světle naprosto krásně čitelná," uvedla.