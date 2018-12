Pozornost na obraně se v roce 2019 zaměří na zakázky za miliardy

Uzavření smluv na nákupy vojenské techniky za desítky miliard korun, vyslání stíhačů do Pobaltí nebo pokračování v náboru plánuje ministerstvo obrany na příští rok, uvedl mluvčí Jan Pejšek. Nejsledovanější budou vojenské nákupy na obměnu části zastaralé techniky české armády. Dominovat mezi nimi bude pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za zhruba 53 miliard korun. Bude to nejdražší zakázka v historii země. Smlouva by v roce 2019 měla být uzavřena i na nákup 12 dvoumotorových víceúčelových vrtulníků, jejich cena se bude zřejmě pohybovat kolem deseti miliard korun. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) považuje modernizaci armády za hlavní prioritu.

V příštím roce bude pokračovat nábor nových vojáků, cílem bude přijmout 2000 nových profesionálů. Podle Metnara se rekrutační cíl daří naplňovat i přes nedostatek pracovníků na trhu práce. Letos bylo přijato z plánovaných 2000 lidí 1977. I nadále budou čeští vojáci působit v zahraničních misích, vysláno jich podle schváleného mandátu může být až 1191. Nejvíce jich bude opět v Afghánistánu, Pobaltí, Mali a Iráku. Oproti letošnímu roku přibude letecká mise v Pobaltí, kde budou na vzdušný prostor pobaltských republik dohlížet česká stíhací letadla Gripen.