Požárů bylo loni méně, zemřelo však více lidí

Hasiči v loňském roce vyjeli k 18.374 požárům, což meziročně byl pokles o více než devět procent. Zahynulo při nich ale 119 lidí, zatímco rok předtím to bylo 100 lidí. Přímé škody způsobené požáry meziročně klesly o 25,2 procenta na 2,15 miliardy Kč. Novinářům to řekli zástupci hasičského sboru. V loňském roce hasiči vyjížděli k jednomu požáru, u kterého škoda přesáhla 100 milionů korun, a to v únoru v pražské Michli. K požáru skladovací haly vyjelo tehdy rekordních 37 jednotek požární ochrany, uvedl náměstek hasičů pro integrovaný záchranný systém František Zadina. Nejvíce zachráněných osob bylo při zásahu v Červené Vodě v Ústí nad Orlicí, kde hasiči z lanovky dostali 74 dospělých a 34 dětí. Generální ředitel sboru Drahoslav Ryba uvedl, že loni zahynul jeden hasič, když se pod ním při vyšetřování příčiny požáru v Petrovicích u Karviné propadl strop.