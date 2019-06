Povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty zrušeno nebude

Dodavatelé pohonných hmot dál musejí přimíchávat do benzinu a nafty biopaliva. Sněmovna včera těsně odmítla návrh čtyř desítek poslanců v čele s Piráty, kteří chtěli povinnost zrušit. Odpůrci návrhu poukazovali na to, že by pak Česko nesplnilo závazek Evropské unie, podle kterého musí do roku 2020 používat v dopravě deset procent energie z obnovitelných zdrojů.

Dodavatelé pohonných hmot teď povinně přimíchávají alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty. Zastánci zrušení argumentují tím, že biopaliva první generace se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. Ty se naopak uvolňují z použitých hnojiv i ze zemědělské techniky.