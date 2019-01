Povinná maturita z matematiky by mohla být pro všechny od roku 2021

Termín zavedení povinné státní maturity z matematiky by se mohl sjednotit. V České televizi to řekl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Všichni studenti by mohli poprvé z matematiky povinně maturovat až ve školním roce 2021/22. Podle současných plánů to mělo být pro studenty gymnázií a lyceí už o rok dřív. Plaga také uvedl, že ministerstvo během února dokončí návrh na změnu hodnocení slohových prací v rámci státních maturit. Podle návrhu by slohové práce měli znovu opravovat učitelé přímo ve školách, které studenti navštevují. Dnes se práce posílají k centrálnímu hodnocení. Podle Plagy by změna mohla začít platit ve školním roce 2020/2021.