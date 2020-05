Poukazy na dovolenou v ČR by měly platit v létě, řekla Dostálová

Státem dotované poukazy na dovolenou v Česku by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) měly platit v létě. Vláda by podle ní mohla návrh projednat začátkem června a poukazy by se daly uplatnit v červenci nebo srpnu. Jednání o záměru se proto podle ní konají prakticky každý den. Podle Dostálové je třeba se rozhodnout pro konkrétní model, zda bude podpora směřována plošně, nebo jen k některým, například nejvíce zasaženým místům. Nepočítá se s tím, že by na poukazy letos měli přispívat zaměstnavatelé.

Ministerstvo je podle Dostálové v kontaktu s regiony a má informace o tom, že na léto jsou některé oblasti jako Jeseníky, Beskydy nebo Lipno obsazené. S problémy se ale potýkají místa závislá ve velké míře na zahraniční klientele. Týká se to velkých měst jako Praha nebo Brno, ale také lázní. V případě hodnoty poukázky se podle Dostálové uvažuje o rozmezí od 3000 do 5000 korun. Touto částkou přispěje stát. Podle Dostálové by šlo prakticky o slevu, protože záměrem je, aby člověk poukázku využil na ubytování na tři dny a více, a poměrnou část tedy doplatil.