Pošta od února zavede dvourychlostní doručování dopisů

Česká pošta zavede od února dvourychlostní systém doručování dopisů. Za pomalejší doručení zpravidla do dvou dnů zaplatí zákazník stejně jako dosud, tedy 19 korun, za doručení do druhého dne si sedm korun připlatí. "Důvodem pro tuto změnu je fakt, že celkový objem listovních zásilek každoročně klesá o zhruba deset procent, naopak náklady spojené s doručováním rostou. Pokud by Česká pošta nepřikročila k popisovaným změnám, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek. Dvourychlostní doručování umožňuje, že zůstává zákazníkům možnost volby doručení bez dalšího zdražování," uvedl ředitel divize poštovní provoz a logistika Petr Cinkl.