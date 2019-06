Pošta do restrukturalizace investuje 7,5 miliardy, zruší 7 tisíc míst

Česká pošta do své restrukturalizace investuje 7,5 miliardy korun, částečně ji chce financovat prodejem nemovitostí. Do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů Kč. Pošta také sníží počet pracovních míst o 7000 ze stávajících 30.000 během šesti let. Restrukturalizace má přinést jednodušší a rychlejší fungování služeb a pošty bez front. Uvedl to generální ředitel Roman Knap. Pošta uzavřela minulý rok s provozní ztrátou přesahující miliardu korun. Podle Knapa je podnik v provozní ztrátě již čtyři roky, za loňský rok to bylo ale poprvé, kdy byla otevřeně přiznaná a nebyla dorovnána do kladné nuly prodejem majetku.

Základem restrukturalizace je rozdělení společnosti na tři obchodní jednotky pod hlavičkou skupiny České pošty. Každá obchodní jednotka bude mít samostatné účetnictví a zodpovědnost manažerů za své hospodářské výsledky. Pro zaměstnance podnik počítá s lepším mzdovým ohodnocením, které bude odpovídat požadavkům na vyšší kvalifikaci. Snižování počtu míst se uskuteční přirozeným způsobem, protože každý rok z pošty odejde zhruba 8000 pracovníků, za které musela hledat náhradu.