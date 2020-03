Posledním letadlem z Bergama do Brna přiletělo jen 16 lidí

Poslední let z italského Bergama do Brna využilo pouhých 16 cestujících, opačným směrem odletělo brzy odpoledne o jednoho člověka méně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. V neděli už letadlo společnosti Ryanair nepřiletí, protože vláda na začátku týdne zakázala přímé letecké spojení s letišti v severní Itálii kvůli snížení rizika šíření nákazy novým typem koronaviru. Opatření platí od čtvrtka zatím dva týdny.

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways odložil o zhruba měsíc zahájení provozu linky mezi Hanojí a Prahou. Důvodem je pokles poptávky kvůli šíření koronaviru. Uvedl to server Zdopravy.cz. Informace o odložení startu mu potvrdila mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlívková a je to zřejmé také z rezervačního systému aerolinky, kde jsou lety do 26. dubna označeny jako vyprodané. Aerolinky měly začít létat mezi ČR a Vietnamem dvakrát týdně od konce března. V souvislosti s propadem poptávky kvůli koronaviru ale omezují spojení do Asie i další letecké společnosti.