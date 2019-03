Poslanecký klub ODS vyzval Klause mladšího k odchodu z klubu, ten odmítl

Poslanecký klub ODS vyzval Václava Klause mladšího k odchodu z klubu. Klaus svým jednáním dlouhodobě stranu poškozuje, píše se v usnesení po jednání klubu. Poslanec v úterý přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Poslanci považují výrok za nepřijatelný. Václav Klaus mladší výzvě poslaneckého klubu strany, aby klub opustil, nevyhoví. Pokud bude vyloučen, obrátí se na voliče, řekl ČTK.

"Mně to připomíná něco jako židovský výbor, jo, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou," řekl Klaus. Uvedl to při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, která navazují na unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Za vyjádření sklidil sérii kritických poznámek z řad poslanců ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů nebo Starostů a nezávislých, kteří vyzývali Klause k omluvě. Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil. Sám Klaus připustil, že jeho příměr byl možná drsný, označil ho ale za platný. Uvedl také, že 57 procent návrhů zákonů jsou nařízení Evropské unie, "kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál". Nařízení GDPR označil za "kravinu".