Poslanec Ondráček ve své disertační práci opisoval, potvrdila Univerzita Palackého

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to Univerzita Palackého v Olomouci, kde poslanec před osmi lety získal doktorát. Z výsledku kontroly také vyplývá, že většinu teoretické části své práce sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé. ČTK to řekla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Obhajoba jeho práce z roku 2011 však podle univerzity již nemůže být zneplatněna. Ondráček ČTK řekl, že o tom nic neví a položil telefon. Mluvčí KSČM Helena Grofová později novinářům řekla, že Ondráček chce záležitost s disertační prací řešit jen s vedením univerzity, a to až obdrží výsledek kontroly plagiátorství písemně. S novináři poslanec odmítl mluvit.

Univerzita jeho práci prověřila podruhé. Poprvé to bylo, když ji odevzdal. Každá závěrečná práce na olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů Theses od roku 2011. Tehdy však nenašla nic podezřelého. Nyní ji osobně zkontrolovali odborní pracovníci studijního oddělení a pedagogické fakulty. Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu.