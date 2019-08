Poslanec Juránek byl u zastřelení Muzikářové, viděl střelce pálit do lidí

Poslanec Stanislav Juránek (KDU-ČSL) byl jako třináctiletý chlapec v srpnu roku 1969 na Moravském náměstí v Brně, kde při ročním výročí okupace ze srpna 1968 kousek od něj zastřelili studentku Danuši Muzikářovou. Juránek dnes ČTK řekl, že lidový milicionář tehdy střílel do lidí z okna a on na to vzpomíná jako na jeden ze zlých dní svého života. Juránek přišel položit kytici u pamětní desky Muzikářové na rohu Moravského náměstí a Rašínovy ulice.

V roce 1968 bylo v celém Československu již první den okupace zabito či smrtelně zraněno 58 lidí a do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Tvrdé potlačení protiokupačních demonstrací režimem si pak v roce 1969 vyžádalo pět mrtvých, podle některých historiků až sedm. V Brně zemřeli v roce 1968 při okupaci tři muži a o rok později osmnáctiletá demonstrantka Muzikářová i o deset let starší Stanislav Valehrach, který měl tu smůlu, že se přes centrum města vracel domů z práce. Potlačení demonstrací v roce 1969 potvrdilo nastupující éru takzvané normalizace, která přinesla politické čistky, posílení cenzury či omezení svobod.