Poslanci varují před eskalací konfliktu mezi USA a Íránem

Noční raketové útoky na dvě americké základny v Iráku byly podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) očekávanou reakcí, šéfka branného výboru Jana Černochová (ODS) je považuje za nezodpovědnou eskalaci konfliktu. Oba politici zdůrazňují, že by se konflikt měl nadále řešit diplomatickou cestou. Po tom, aby násilí na Blízkém východě neeskalovalo, volají i další politici, které ČTK oslovila. Hnutí Svoboda a přímá demokracie i komunisté vyzývají vládu, aby stáhla české vojáky z Iráku.

Veselý ČTK řekl, že reakce Íránu byla očekávaná. "Nicméně určitě není v zájmu ani Íránu, USA, Evropské unie ani nás, aby násilí dál eskalovalo. Pokud si budou obě země dál oplácet, násilí eskalovat bude," varoval. Pokud nejsou americký prezident Donald Trump a zástupci Íránu schopni zasednout k jednacímu stolu, mohla by zásadní roli sehrát EU. Mohla by se pokusit uklidňovat situaci a nastavit pravidla komunikace," dodal. Černochová doufá v to, že se ke slovu místo raket dostanou diplomaté. "Válka mezi Spojenými státy a Íránem by měla nejenom tragické důsledky pro Írán a Irák, ale i pro další země v regionu včetně Izraele, a nevyhnutelně bychom její důsledky pocítili i my zde v Evropě," uvedla. "Předpokládám, že ministerstvo obrany situaci nejenom sleduje, ale má vypracované plány pro rychlé stažení našich vojáků a dalších českých občanů z Iráku, pokud by to situace vyžadovala," uvedla Černochová.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný považuje za klíčové, aby Česko a mezinárodní společenství vyzvaly obě strany k maximální zdrženlivosti. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zdůraznila, že postup včetně případného stažení vojáků je třeba koordinovat se spojenci v NATO. "Zatím ale stažení dle všeho není na pořadu dne." Hnutí SPD v úterním usnesení předsednictva uvedlo, že americké zabití velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního, které konflikt odstartovalo, ohrozilo geopolitickou stabilitu světa. Komunisté v úterním stanovisku kolegia označují útok na Solejmáního za vraždu a zřejmý válečný akt bez vyhlášení války, tedy zločin proti míru. Čeští vojáci by podle komunistů měli odejít, aby se nestali okupanty v cizí zemi.