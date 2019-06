Poslanci SPD navrhli zavedení minimálního důchodu

Poslanci hnutí SPD Tomia Okamury navrhli zavedení minimálního důchodu, který by představoval částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Dopady na státní rozpočet autoři nevyčíslili. "Odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití," napsali autoři v důvodové zprávě novely, kterou obdržela Sněmovna. Poukazují také na to, že by se snížil počet důchodů pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění. Nárok na minimální důchod by měli podle novely jen lidé, kteří odpracovali roky potřebné pro přiznání penze. O minimální důchod by museli požádat. Z nároku novely vylučuje seniory, kteří vlastní movitý nebo nemovitý majetek, z něhož by jim plynuly zdanitelné příjmy. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodne o ní Parlament.

Starobní důchod pobíralo na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13.377 korun. Muži měli v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Zhruba 190.000 seniorek a seniorů, tedy asi osm procent, pobíralo měsíčně méně než 10.000 korun. Kolem 60.000 lidí nemělo starobní penzi ani 8000 korun.