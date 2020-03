Poslanci se sejdou k ošetřovnému v úterý

Sněmovna bude schvalovat vládní předlohu o ošetřovném v úterý od 11:00. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) už vyhlásil podle sněmovního webu stav legislativní nouze. Ze webu vyplývá, že se bude konat jen druhé čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, a závěrečné schvalování. Stát bude moci díky předloze doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok podle nynějšího zákona jen zaměstnanci, činí 60 procent vyměřovacího základu. Nový zákon má platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky. Doplacené ošetřovné by mohlo získat zhruba 190.000 lidí. Rozpočtové náklady by měly činit 2,7 miliardy korun za první měsíc.