Poslanci se ostře střetli kvůli postupu vyhošťování cizinců

Poslanci se ostře střetli kvůli návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Vystoupení Lubomíra Volného z SPD provázelo dokonce bouchání do lavic. Volný se tvrdě opřel v souvislosti s migrací do Evropské unie a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Hádka vypukla při projednávání vládní cizinecké novely, která je ve Sněmovně ve druhém čtení. Poslanci o ní debatu nedokončili, jednací den navíc předčasně skončil. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ohledně varování poslanců SPD před hrozbou kriminality a terorismu ze strany imigrantů uvedl, že SPD straší lidi, a připomněl, že posledním odsouzeným za terorismus v Česku byl senior Jaromír Balda, sympatizant hnutí Tomia Okamury. Baldu poslal soud nepravomocně do vězení za způsobení nehod dvou osobních vlaků. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Hamáček uvedl, že Balda konzultoval útoky s pracovnicí SPD.