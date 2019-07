Poslanci schválili odklad zavedení elektronického systému tvorby zákonů

Elektronický systém tvorby zákonů bude plně zaveden zřejmě až od roku 2022, tedy s dvouletým odkladem proti původním plánům. V novele příslušného zákona to v pátek schválila Sněmovna. Testovací provoz systému by měl začít příští rok. Vláda předpokládala jen roční odklad zavedení elektronického systému tvorby zákonů. Dvouletý posun dolní komora podpořila na návrh ústavně-právního výboru. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Elektronická Sbírka zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů. Nyní zaváděné změny mají usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.

Poslanci taky schválili novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, díky které by měl mít stát výhodnější podmínky při nákupu půdní rezervy. Podle návrhu stát bude smět za pozemky nabízet tržní cenu. Změna by taky měla zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy.