Poslanci ODS chtějí povolit hranici 0,5 promile alkoholu u řidičů

Poslanci ODS chtějí uzákonit toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů automobilů. Podle předsedy strany Petra Fialy je to v západní Evropě běžné. Řekl to na tiskové konferenci. Šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura doplnil, že deset zemí, které mají nejnižší nehodovost, má povolenou určitou hranici alkoholu za volantem. Například Francie, Belgie či Španělsko mají povolenou hladinu právě 0,5 promile, Velká Británie dokonce 0,8 promile. Nulovou toleranci mají kromě ČR například Slovensko nebo Maďarsko. Půl promile odpovídá vypitým zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. "Jsme přesvědčeni, že naši občané jsou stejně zodpovědní a stejně zvládnou takovou toleranci jako občané jiných zemí v Evropě, a že není žádný důvod, abychom tuto míru svobody, která se pojí s odpovědností, našim lidem neumožnili. Není žádný důvod pro to, aby člověk, který si dá po obědě malé pivo, nemohl pak usednout za volant," doplnil Fiala.

"V loňském roce při nehodách, v nichž hrál roli alkohol, zemřelo na našich silnicích více než 60 lidí. Byl to nejhorší výsledek od roku 2011. Studie přitom prokazují, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší. Alkohol tedy zůstává významným rizikovým faktorem a v této situaci nepovažujeme zrušení nulové tolerance za dobrý signál řidičům," uvedl na dotaz ČTK Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení Besip ministerstva dopravy. ODS chce podporu hledat u všech ostatních klubů. Například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ale na twitteru uvedl, že návrh nepodpoří. "Pro 0,5 promile pro vodáky jsem hlasoval. Na kánoi nikdo nejede 130 km/hod. Pro silniční provoz to ale nepodpořím. Jezdím autem v Německu i v Rakousku a názor na stejnou odpovědnost našich řidičů nesdílím," napsal.