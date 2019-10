Poslanci o daňovém balíčku nestihli hlasovat, podle vlády sněmovnu blokovala opozice

Poslanci v pátek nerozhodli o návrhu na zvýšení některých daní ani o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku. Debatu vyplnily kritické projevy opozičních poslanců a spory s vládními poslanci o to, které vlády zvyšovaly nebo snižovaly daně. Páteční mimořádnou schůzi k oběma zmíněným návrhům nechali svolat vládní poslanci a komunisté kvůli zdržovací taktice opozice vůči daňovému balíčku. Vláda chce zdražit lihoviny, tabákové výrobky a vklady do katastru. Plánuje zdanit rezervy pojišťoven a počítá i s vyšším zdaněním hazardu. Opozice balíček kritizuje kvůli nesystémovému zvyšování daní. Vadí ji hlavně zdanění technických rezerv pojišťoven. Podle ODS i hnutí STAN by tak byly pojišťovny zdaněné dvakrát. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) svůj návrh hájí, postup opozice označila za obstrukci.

S příjmy z daňového balíčku se počítá v rozpočtu na příští rok. Komunisté už prohlásili, že vládní návrh podpoří. Chtějí prosadit jen drobné změny například u zdanění hazardu. Poslanci se k projednávání daňového balíčku vrátí příští týden ve středu.