Poslanci možná zmírní vodákům zákaz plavby pod vlivem alkoholu

Vodáci se možná dočkají zmírnění zákazu plavby pod vlivem alkoholu. Až stotisícová pokuta by jim neměla hrozit v případě, že by měli v krvi méně než jedno promile alkoholu. Sněmovní hospodářský výbor tak doporučil upravit poslaneckou novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Rozhodl tak navzdory negativnímu stanovisku vlády. Novelu nyní projedná Sněmovna jako celek. Zrušení nulové tolerance k alkoholu by se podle výboru mělo vztahovat na posádku bezmotorových plavidel, tedy kanoí, kajaků nebo raftů. Limit na alkohol, který navrhl spoluautor novely Lukáš Bartoň (Piráti), má ovšem platit pro kapitány těchto lodí. V platnosti zůstane ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.