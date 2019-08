Poslanci ČSSD vyjádřili podporu předsedovi strany Hamáčkovi

Poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu předsedovi strany Janu Hamáčkovi. Po pátečním jednání to řekl předseda klubu Jan Chvojka. Podle něj Hamáčkovi nikdo nevytkl jeho postup během prázdninové vládní krize, kdy se řešil spor o post ministra kultury. Po schůzce poslaneckého klubu ČSSD je navíc jasné, že v něm dál zůstává 15 členů, včetně poslance Jaroslava Foldyny. Ten se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.