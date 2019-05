Poslanci chtějí od vlády návrh na doplacení sociálních služeb

Poslanecká sněmovna chce, aby ministerstva práce a sociálních věcí a financí předložila poslancům návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Resorty ho mají dodat do patnáctého června. Už v úterý by měla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) poslancům říci, kdy peníze krajům pošle. Dolní komora o tom rozhodla na mimořádné schůzi. Tu svolala opozice - krajům a obcím totiž peníze na sociální služby chybí. Sněmovna požaduje zvýšení cen, které mohou lidé platit za sociální služby. V různých usneseních chce po vládě nebo po ministerstvu práce úpravu vyhlášky se stanovením maximálních úhrad za pobyt a stravování v sociálních zařízeních a za terénní sociální služby. Maláčová s tím nesouhlasí. Už dříve uvedla, že plnou částku nedokáže už nyní platit pětina obyvatel domovů pro seniory. Poslanci žádají podle usnesení rovněž novelu zákona o sociálních službách, která by vedla k dlouhodobému a předvídatelnému financování těchto služeb.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale následně ještě schválila zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.