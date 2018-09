Poslanci by něměli vydat Ondráčka z KSČM ke stíhání, doporučil výbor

Sněmovna by neměla vydat komunistu Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání kvůli jeho výroku o tom, že Michal Horáček spolupracoval s StB. Doporučil to mandátový a imunitní výbor. Na úterním jednání poslanci vyslechli nejen Ondráčka, ale i vyšetřovatele a státního zástupce. Sněmovní plénum rozhodne o Ondráčkově vydání na schůzi, která začne koncem října. Pokud se bude Sněmovna řídit doporučením výboru, policisté by mohli Ondráčka případně stíhat až po skončení jeho poslaneckého mandátu.

Bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček podal na Ondráčka trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho na konci loňského roku nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.