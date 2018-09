Poslanci budou řešit zdravotnické pomůcky

Poslanecká sněmovna se dnes bude mimo jiné zabývat dostupností zdravotních pomůcek. Projednávaná novela by měla zajistit, že lidé na víc pomůcek nebudou muset dávat doplatky. Zákon řeší třeba obvazy a vatové tampony, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky nebo naslouchátka.

V novele zákona o veřejném zdravotním pojištění poslanci projednají nový systém úhrady zdravotnických prostředků z pojištění. Předchozí úpravu zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nový způsob úhrad nebyl do té doby účinný, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun.