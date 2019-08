Poslanci budou jednat o nominaci Jourové do EK

Sněmovní výbor pro EU má projednat ohlášenou opětovnou nominaci Věry Jourové do Evropské komise v úterý 20. srpna. Je to zhruba o týden dříve, než požadoval premiér Andrej Babiš (ANO). Jednání výboru svolal jeho předseda Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Babiš koncem července oznámil, že na eurokomisařku navrhne opět Jourovou. Jourová má v Evropské komisi v končícím pětiletém období na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Babiš by rád, aby nově získala některou z ekonomických oblastí. Zmínil digitalizaci, vnitřní trh nebo mezinárodní obchod.