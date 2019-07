Poslanci Babka a Bendl složili slib, Sněmovna je kompletní

Poslanecká sněmovna je po opět kompletní. V úvodu schůze složili poslanecký slib radní Husince na Prachaticku Ondřej Babka (ANO) a bývalý poslanec, ministr a středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). V dolní komoře nahradili nové europoslankyně Radku Maxovou (ANO) a Veroniku Vrecionovou (ODS). Ještě před složením slibu projednal vznik Babkova a Bendlova mandátu příslušný výbor. Následně převzali osvědčení o zvolení. Bendlovi sice vznikl mandát za Středočeský kraj už po sněmovních volbách na podzim 2017, po soudním přepočítání preferenčních hlasů ale do poslanecké lavice nakonec usedl starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka. Třetí z poslanců zvolených v květnových volbách do Evropského parlamentu Mikuláš Peksa (Piráti) se vzdal sněmovního mandátu už začátkem června. Do Sněmovny za něho nastoupil datový analytik František Navrkal.