Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na odměny

Poskytovatelé sociálních služeb mohou ode dneška žádat ministerstvo práce o peníze na odměny pro své pracovníky za jejich práci v době koronavirové epidemie. Podle odpracovaných hodin, druhu činnosti a rizika nákazy jim pak budou moci za měsíc vyplatit zhruba 10.000, 20.000 či 40.000 korun, a to za období od 13. března do konce května. Vyhlášení dotací na odměny oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Na svém twitteru uvedla, že dotace na odměny se připravily v rekordním čase. Maláčová už dřív řekla, že se nemoc covid-19 objevila ve 20 zařízeních. Žádosti je možné posílat do 15. června jen elektronicky. Peníze získají státní, krajská, obecní, nezisková, církevní i soukromá zařízení s registrací k poskytování služeb.