Poskytovatelé domácí péče žádají navýšení úhrad na příští rok o 25 miliard

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub, Asociace českých a moravských nemocnic a zástupci organizací poskytující domácí péči žádají pojišťovny, aby na zdravotní péči daly o 25 miliard korun víc, než plánují. Peníze by podle nich měly jít z rezerv zdravotních pojišťoven. Ty zatím počítají, že příští rok na péči dají skoro 350 miliard. To je ale podle předsedkyně lékařských odborů Dagmar Žitníkové málo na to, aby nemocnice mohly poskytovat stejně kvalitní péči jako letos. Definitivní částku na podzim určí ministerstvo vyhláškou. Už dříve oznámilo, že příští rok půjde víc peněz na budování urgentních příjmů nebo na moderní léky.