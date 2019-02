Poradní tým prezidenta: Prioritami policie je boj proti drogové a finanční kriminalitě

O prioritách policie jednal v sobotu v Lánech poradní tým prezidenta Miloše Zemana za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a policejního prezidenta Jana Švejdara. Hamáček po schůzce uvedl, že policie by se měla zaměřit na boj proti drogám, ekonomické kriminalitě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zeman podle něj pochválil policejního prezidenta za to, že je Česko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a ocenil stoupající důvěru veřejnosti v českou policii. Poradní tým prezidenta také podle ministra hovořil o dalším rozvoji policie, investicích do policejních nemovitostí i techniky. Hamáček vyzdvihl plánované rozšíření areálu v Praze na Zbraslavi a vybudování moderního zázemí pro kriminalistický ústav. V oblasti techniky musí podle ministra policie investovat do nových vozidel.

Poradci prezidenta Zemana se scházejí přibližně jednou měsíčně, naposledy jednali v lednu o zdravotnictví. Poradní tým tvoří třeba kancléř Vratislav Mynář, hlavní poradce prezidenta Martin Nejedlý, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok.