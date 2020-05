Pořadatelé zrušených letních festivalů doufají v podporu fanoušků

Pořadatelé letních hudebních festivalů, kterých se týká rozhodnutí vlády a zrušení velkých kulturních akcí s tisíci účastníky, doufají v podporu fanoušků. Za devastační označují možnost, že by lidé požadovali hromadně vracet peníze za zakoupené vstupenky. Své akce plánují přesunout na příští rok. O pomoc žádají i vládu. Ta schválila, že velké kulturní akce se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Zároveň také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku.

"Rozhodnutí nám ministerstvo kultury mohlo říct dříve, nemusela jsem do poslední chvíle platit za kampaň. Pro pořadatele koncertů a festivalů to je ohrožující rozhodnutí. Navíc spousta muzikantů, zejména z menších kapel, si vydělává hlavně přes léto," dodala Hana Petřinová, pořadatelka festivalu Okoř. Promotér letního putovního festivalu Hrady CZ, který měl začít 10. července, Viktor Souček upozornil, že tisíce lidí se dostanou do existenčních problémů. "Máme spoustu subdodavatelů a šanony faktur. Festivaly mají sice velké obraty, ale nikde není napsáno, že mají také velké zisky," uvedl.