Poplatek za GP se může zdvojnásobit, ohrozilo by to závod v Brně

Promotér mistrovství světa v závodech silničních motocyklů Dorna má představu, že od roku 2021 zvýší takzvaný zalistovací poplatek na dvojnásobek, tedy na devět milionů eur (asi 230 milionů korun). Uvedl to na mimořádném zastupitelstvu náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Primátorka Markéta Vaňková (ODS) řekla ČTK, že pokud by se naplnily tyto nejčernější scénáře a nedojednala by se se státem vyšší podpora než současných 55 milionů korun, město ani kraj by nemohly závazkům dostát a znamenalo by to tak nejspíš konec brněnské Velké ceny České republiky.

Zastupitelstvo schválilo, že Brno dá na úhradu závazků letošní Grand Prix dalších 7,5 milionu korun. Stejnou částku možná vyčlení na úhradu zbylých závazků i kraj. Závody letos v srpnu počtvrté pořádal spolek kraje a města, který má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků. Promotérovi má doplatit ještě bezmála 20 milionů korun. Dorna upozornila, že platbu zbylých téměř 20 milionů očekává do 20. září, jinak by mohl být v ohrožení příští ročník.