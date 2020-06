Poměr nakažených k testovaným byl v neděli v ČR nejvyšší od dubna

V neděli přibylo v ČR 38 případů koronaviru. Laboratoře provedly pouze 2105 testů, což je nejméně od druhé poloviny března. Poměr nakažených k počtu testovaných tak vzrostl na 1,81 procenta, vyšší byl naposledy 20. dubna. Celkem se od začátku epidemie v Česku nakazilo 9273 lidí, vyléčených je 6562 a obětí 320. Aktuálně je v zemi 2391 nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00.

Denní počet testů v uplynulých dvou měsících až do neděle ani jednou neklesl pod 3000. Poměr nakažených k testovaným v květnu a ve druhé polovině dubna naopak stoupal nad jedno procento jen výjimečně. Denní přírůstek 38 nových případů nákazy ve srovnání s předchozími dny nijak vysoký není, v minulém týdnu je dokonce třetí nejnižší. Nedělní nárůst poměru nakažených k testovaným tak byl ovlivněn hlavně výrazným poklesem provedených testů. Epidemiologové upozorňují na to, že celková plošná statistika už není úplně relevantní, za současné situace má smysl zaměřit se na monitoring na lokální úrovni. Největším ohniskem výskytu nemoci covid-19 v Česku je nyní důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné, kde se do nedělního večera nakazilo 347 zaměstnanců a jejich blízkých.