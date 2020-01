Polský CANPACK otevře v červenci ve Stříbře továrnu na plechovky

Polská skupina CANPACK zahájí letos v červenci ve Stříbře výrobu hliníkových nápojových plechovek. Jde o investici zhruba za 2,5 miliardy korun. Zaměstná maximálně 160 lidí ve dvou nebo třech směnách. "Nabírají zaměstnance, už je začínají dopředu školit. Rozjeli to ve velkém, nabízejí velmi zajímavé platové podmínky. Výrobu chtějí zahájit letos v červenci," uvedl starosta téměř osmitisícového města Martin Záhoř (ANO). Firma má podle starosty zájem hlavně o místní obyvatele a nabízí platy výrazně vyšší, než je průměr v lokalitě. Pro ně je zaměstnanec, kterého půl roku školí v Polsku a pak ještě ve Stříbře, nákladný, a proto je chtějí dlouhodobě udržet, dodal. Pro město je také velmi důležité, že nebude mít haly v pronájmu, ale bude je vlastnit. "Je to záruka stability. Továrna tady za pět nebo za deset let neskončí," uvedl Záhoř.

CANPACK zaměstnává v 19 zemích světa kolem 8000 lidí. Kapacita továrny ve Stříbře bude až 1,2 miliardy plechovek ročně. Canpack bude dodávat plechovky hlavně Plzeňskému Prazdroji.