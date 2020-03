Polsko zprovoznilo další tři silniční hraniční přechody

Polsko s okamžitou platností zprovoznilo další tři silniční hraniční přechody s ČR, a to v Královci, Mikulovicích a Závadě. Uvedla to česká policie. Dosud byl otevřený jediný hraniční přechod Harrachov - Jakuszyce na téměř 130 kilometrů dlouhé české polské hranici v Libereckém kraji. Tady přes 10 kilometrů dlouhé kolana komplikuje dopravu v oblasti. Autobusy se nemohou dostat například do Kořenova, končit proto musí už v Desné, která je od hranic vzdálena 14 kilometrů. Na dálnici D2 je na přechodu Lanžhot směrem na Slovensko stále více než desetikilometrová kolona kamionů. Vyplývá to z webu Dopravniinfo.cz. V úterý odpoledne dosáhla kolona až třiceti kilometrů. Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku.