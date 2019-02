Polovina z problémového masa z Polska v ČR už byla zajištěna

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. ČTK to řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího. Asi 112 kilogramů masa skončilo v Česku v Praze. "Z toho 55 kg je stále u obchodníka na Praze 8, který ho má ve skladu. Půjde to na likvidaci. Budou také odebrány vzorky," uvedl Majer. Další maso putovalo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Zásilka z Nového Bydžova o hmotnosti přes 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka už zpět do Polska. Ivana Matková, spolumajitelka řeznictví a uzenářství Antonín Matek z Kostelce nad Labem, ČTK řekla, že mají vlastní jatky a maso v Polsku nikdy nekupovali.

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) vyzval své členy i další provozovatele potravinářských podniků v Česku, aby se do objasnění tohoto skandálu vyvarovali obchodu s polským masem včetně jeho využívání při výrobě masných výrobků či pokrmů. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko. Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA.