Polovina z 300 kg podezřelého hovězího z Polska se dostala ke spotřebitelům

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. 112 kg směřovalo do Prahy, kde se podařilo 56 kg zajistit ve skladu, a nedostalo se tak k zákazníkům. Zbytek masa byl distribuován do několika pražských restaurací, kde se již spotřebovalo. Dvacet kilogramů masa směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde jej řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky masa byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům.

Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska, zopakoval v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci. Veterináři začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami v příhraničních oblastech s Polskem.