Polovina Romů v ČR žije v sociálním vyloučení, situace se zhoršuje

Polovina Romů v Česku žije v sociálním vyloučení. Podle kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny z regionů je to kolem 120.000 lidí. V Olomouckém kraji se na okraji společnosti ocitlo 70 procent tamních romských obyvatel, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji tři pětiny. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, s níž se ve středu seznámí vláda. Dokument má ČTK k dispozici. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila, stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu.

Podle ní mají Romové kvůli nízkým příjmům i častému zadlužení ztížený a omezený přístup k běžnému bydlení a celé rodiny se sestěhovávají do ubytoven či domů na periferiích, které se pak mění na ghetta. Podle poslední odborné analýzy se počet chudinských domů, ulic a čtvrtí mezi lety 2006 až 2014 zdvojnásobil. Zvedl se ze tří stovek na 600. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí - místo 80 tisíc jich bylo asi 115 tisíc.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že se postoj k Romům v Česku nemění. Léta byli nejméně oblíbenou minoritou. Nesympatičtí jsou třem čtvrtinám obyvatel, další pětině jsou jedno a sympatie cítí zbytek. "Od roku 2013 nedošlo k signifikantní změně vnímání romské menšiny, hodnoty jsou víceméně stejné," uvádí zpráva.