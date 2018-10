Politologové: Vítězem senátních voleb je ODS, poraženi ANO a ČSSD

Jednoznačným vítězem senátních voleb je ODS, úspěchem skončily také pro STAN. Velkým poraženým je naopak hnutí ANO a pokračuje propad ČSSD, uvedli politologové, které oslovila ČTK. Všímají si rovněž ztrát lidovců, pro stranu je to podle nich varování. Nízká volební účast je ve druhém kole senátních voleb dlouhodobým trendem, dodávají politologové.

Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze označil volby za jednoznačný triumf opozice. "Ale u ní se zase ukazuje, jak je roztříštěná. Kromě ODS, která získala zdaleka nejvíc mandátů, tam každý získal nějaké zastoupení," uvedl. Volby podle něj potvrdily velkou krizi tradiční levice v podobě porážek ČSSD a KSČM. Hnutí ANO je politické uskupení, které nemá voliče jednoznačně na své straně, míní Mrklas: "Jde ve šlépějích některých uskupení, která dřív dokázala vyhrávat parlamentní volby, ale ve všech ostatních utrpěla porážky, protože nezmobilizovala," dodal.

Všichni si všímají ztrát lidovců. "Pro výsledek KDU-ČSL je důležité to, že dva obhájené mandáty jsou v jejich tradičním baštách, tedy Zlín a Vsetín. Jinde ale neměli schopnost získat senátorské křeslo," řekl politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Mírným překvapením je podle něj možná to, že v Náchodě nezískal mandát předseda strany Pavel Bělobrádek. Prohrál s bývalým policejním prezidentem Martinem Červíčkem (ODS). Mlejnek upozornil, že Náchodsko je oblast, kde mívali lidovci dobré výsledky. Neuspěl ani bývalý ministr kultury Daniel Herman na Chrudimsku. "Pro KDU-ČSL to znamená výrazné varování, že musí něco změnit, protože voliče ztrácí a udržuje si je jen v tradičních moravských baštách," uvedl Mlejnek.