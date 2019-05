Politologové: Lidé budou volit podle stran, ne osobností

Lidé se u voleb do Evropského parlamentu (EP) budou rozhodovat primárně podle svých stranických preferencí, na konkrétních osobnostech tolik záležet nebude. Kandidátkami mohou ale zamíchat preferenční hlasy. ČTK to řekli oslovení politologové. Dosavadní kampaň považují za mdlou a stereotypní, většina stran se shoduje na hlavních tématech a menší nemají takový potenciál zaujmout. Navíc subjekty do kampaně nechtějí vložit větší množství peněz, uvedli politologové. Podle Petra Kanioka z brněnské Masarykovy univerzity nemají proti politikům výraznější šanci na úspěch například doktoři či profesoři. Jde zejména o to, jak je známá tvář kandidáta. "Voliči budou hlasovat primárně na základě domácích stranických preferencí, profese kandidáta tudíž nemá podle mne vliv. Skoro určitě se nestane, že dejme tomu volič TOP 09 dá hlas ANO, protože na jeho kandidátce najde nějakého doktora," poznamenal Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ani Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze by úspěch jednotlivých profesí nepřeceňoval. "Na rozdíl od voleb komunálních či sněmovních," doplnil.