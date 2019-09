Politico: Jourová má nabídku, aby za EK dohlížela na vládu zákona

Kandidátka za Česko do Evropské komise Věra Jourová od své budoucí šéfky Ursuly von der Leyenové dostala nabídku, aby se ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu. Informuje o tom internetový portál Politico s odvoláním na dva vysoce postavené činitele. Do této náplně také bude spadat problematika dezinformací a nenávistného projevu. Podle Politico jde o vstřícný krok nové předsedkyně Evropské komise vůči zemím visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si stěžovali na to, že končící Evropská komise nespravedlivě pranýřovala stav právního státu v tomto regionu. Jourová má v končící Evropské komisi na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.