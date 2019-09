Politici kritizují slova Zemana o případné abolici pro premiéra, podle NSZ nebudou mít vliv

Výrok prezidenta Miloše Zemana o případné abolici pro premiéra nebude mít vliv na postup nejvyššího státního zástupce. Českému rozhlasu to řekl mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Prezident ve čtvrtek v televizi Barrandov prohlásil, že by zastavil trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO, pokud by bylo obnoveno. Stíhání Babiše a dalších obžalovaných v kauze dotace pro Čapí hnízdo zastavilo Městské státní zastupitelství Praze. Rozhodnutí teď přezkoumá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na posouzení verdiktu má tři měsíce.

Prezident přitom při loňské předvolební debatě řekl, že o abolici u Babiše v žádném případě neuvažuje. Dodal tehdy, že názor nezmění, protože by se tím naprosto zesměšníl. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček tvrdí, že prezident nyní reagoval na tlak na nejvyššího žalobce Pavla Zemana, který podle něj vytváří opozice a média. Podle ústavního právníka Jana Kysely je ale takový argument absurdní.

Opoziční strany chtějí projednat společný postoj k prohlášení prezidenta Miloše Zemana o abolici v kauze Čapí hnízdo. Zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se sejdou před úterním jednáním poslanecké sněmovny. Předseda ODS Petr Fiala to uvedl na svém Twitteru. Výrok prezidenta kritzuje i koaliční partner ANO - Sociální demokracie. Předseda ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení Babišova stíhání ze strany prezidenta Zemana ze nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem.

Podle premiéra Babiše vyvolává výrok prezidenta zbytečné vášně. Na twitteru napsal, že není na místě, protože podle něj nic takového ani nemůže nastat.