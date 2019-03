Policisté potvrdili úmrtí chovatele, ve Zděchově ho napadl lev

Policisté potvrdili úmrtí muže, kterého ve Zděchově na Vsetínsku napadl lev. Stalo se to v kotci uvnitř ve výběhu. Muž choval také lvici. Policisté obě zvířata zastřelili, řekla ČTK policejní mluvčí Lenka Javorková. "Bylo to nezbytně nutné, aby se dostali k muži. Lékař konstatoval smrt, muž je bohužel mrtvý," uvedla Javorková. Policie kvůli napadení člověka lvem kontaktovala také veterináře. Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do valašské obce v létě 2016. Na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu oplocený výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil. Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.

V Česku žije podle údajů ministerstva životního prostředí z loňského července v zájmových chovech mimo zoologické zahrady 49 pum, 44 lvů, 34 rysů, 26 servalů, 20 tygrů, 15 ocelotů a osm levhartů.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Mohla by částečně zabránit neštěstím, jaké se stalo dnes na Vsetínsku. Vládě chce novelu předložit do konce března, platit by měla od roku 2020. Chovatelé budou muset absolvovat kurz, ministerstvo také chce zákaz "kontaktních" zoo. Tedy zařízení, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, mazlit se zvířaty. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona bude platit až půlmilionová pokuta.