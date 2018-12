Policisté každý rok vykáží kvůli domácímu násilí přes tisíc lidí

Každý rok policisté kvůli domácímu násilí vykážou z domu nebo bytu přes tisíc lidí. A letos to nebude jinak. Jenom mezi lednem a říjnem muselo domácnost nuceně opustit 1060 agresorů - vyplývá to ze statistik organizace Bílý kruh bezpečí. Možnost vykázání policisté mají od roku 2007. Od té doby ji využili skoro ve čtrnácti tisících případech. Nejčastěji vykazují muže, kterým je mezi 25 a 40 lety. Pokud policisté přijdou do bytu a zjistí, že tam někdo někoho napadal, můžou sami rozhodnout o tom, že násilník musí odejít. Nesmí se vrátit 10 dní.