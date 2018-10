Policii se zřejmě vrátí právo řešit přestupky i domluvou

Policistům se pravděpodobně vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Vláda by měla na středeční schůzi podle podkladů podpořit poslaneckou novelu, která domluvu ze zákona opět umožní. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. O předloze rozhodnou zákonodárci.

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad. Předkladatelé proto navrhli v podstatě návrat k postupům, jak platily před reformou. Novela by zcela zrušila napomenutí a vedle pokuty by zakotvila domluvu.