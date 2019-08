Policii důvěřuje nejvíc lidí za 22 let

Policii důvěřuje 72 procent lidí v Česku, nejvíc za 22 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. V roce 1997 to byla čtvrtina. Armádě podle červnového průzkumu věří 75 procent a městské policii 59 procent lidí. Severoatlantické alianci důvěřuje 60 procent dotázaných, což je proti loňsku také zvýšení. Podle autorů průzkumu patří Armáda ČR a Policie ČR k nejdůvěryhodnějším institucím. Míra jejich důvěryhodnosti je téměř dvojnásobně vyšší než důvěra v instituce zákonodárné a výkonné politické moci. Průzkumu STEM se mezi 14. a 30. červnem 2019 zúčastnilo 1004 lidí starších 18 let.