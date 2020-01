Policie zaznamenala další případy vloupání do domů v okolí Prahy

Policisté ve čtvrtek zaznamenali další vloupání do rodinných domů v okolí Prahy, tentokrát v Sulicích. Zloději vnikli do tří domů a způsobili škody za desítky tisíc korun. Po pachatelích policie pátrala za pomoci vrtulníku, nikoho však nedopadla. Zda vloupání mohla mít na svědomí vykradačská skupina, po níž pátrá speciální policejní tým, zatím není známo. Podle mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové byli policisté na místě do čtyř minut.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od loňského září především na území Prahy-venkov jih. Policisté nejdříve oznámili, že vykradačský gang může mít na svědomí přes 120 případů. Později upřesnili, že s vyšetřovanou sérií jich souvisí zhruba polovina. Starostové jsou znepokojení, Jesenice se již obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se připojilo pět desítek starostů.